12 марта, 16:35Культура
"Новости дня": мемориальную доску режиссеру Олегу Табакову открыли на улице Чаплыгина
На фасаде здания Исторической сцены Театра Олега Табакова на улице Чаплыгина открыли мемориальную доску режиссеру Олегу Табакову. Церемония состоялась в годовщину смерти артиста. Событие объединило родных и близких, друзей и коллег, студентов и выпускников.
На открытии присутствовали художественный руководитель театра Владимир Машков и руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. В церемонии также приняли участие народные артисты России Сергей Безруков, Марина Зудина, Евгений Миронов и другие.
Подробнее – в программе "Новости дня".