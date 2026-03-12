Форма поиска по сайту

12 марта, 16:35

Культура

"Новости дня": мемориальную доску режиссеру Олегу Табакову открыли на улице Чаплыгина

"Новости дня": мемориальную доску режиссеру Олегу Табакову открыли на улице Чаплыгина

На фасаде здания Исторической сцены Театра Олега Табакова на улице Чаплыгина открыли мемориальную доску режиссеру Олегу Табакову. Церемония состоялась в годовщину смерти артиста. Событие объединило родных и близких, друзей и коллег, студентов и выпускников.

На открытии присутствовали художественный руководитель театра Владимир Машков и руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. В церемонии также приняли участие народные артисты России Сергей Безруков, Марина Зудина, Евгений Миронов и другие.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
