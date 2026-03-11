Форма поиска по сайту

11 марта, 06:20

Город

"Новости дня": парк "Яуза" после обновления стал местом для прогулок и спорта

"Новости дня": парк "Яуза" после обновления стал местом для прогулок и спорта

"Мой район. Место встречи": район Новогиреево с Ольгой Красько

"Сити": спектакль "Спешите делать добро" в театре "Современник"

"Московский спорт" и проект "Мой спортивный район" проведут тренировки для жителей столицы

Специалисты ЦОДД рекомендовали москвичам не спешить с заменой зимних шин

Два автобусных маршрута запустят от метро "Тушинская" в Красногорск с 14 марта

"Утро": плюс 8 градусов ожидается в Москве 11 марта

Штраф за безбилетный проезд в Москве могут отменить для владельцев безлимитных абонементов

Желтый уровень погоды объявили в столице из-за гололедицы до 14 марта

Трамваи маршрута № 6 задерживаются на улице Свободы

Парк "Яуза" после обновления стал популярным местом для прогулок и занятий спортом в Москве. Зеленая территория с лесным массивом, рекой и длинными пешеходными маршрутами привлекает жителей разных районов города.

Здесь проходят занятия проекта "Московское долголетие". Участники программы занимаются скандинавской ходьбой и ежедневно проходят по парку несколько километров.

Подробнее – в программе "Новости дня".

