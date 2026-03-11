11 марта, 06:20Город
"Новости дня": парк "Яуза" после обновления стал местом для прогулок и спорта
Парк "Яуза" после обновления стал популярным местом для прогулок и занятий спортом в Москве. Зеленая территория с лесным массивом, рекой и длинными пешеходными маршрутами привлекает жителей разных районов города.
Здесь проходят занятия проекта "Московское долголетие". Участники программы занимаются скандинавской ходьбой и ежедневно проходят по парку несколько километров.
