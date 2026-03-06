"Новости дня": государственный стандарт выполнения маникюра и педикюра появится в России

В России появится государственный стандарт выполнения маникюра и педикюра. Он начнет действовать с 30 апреля. В первую очередь рекомендации коснутся технологии процедур. Разработчики прописали карты, как правильно ухаживать за кожей рук и стоп, выравнивать пластину, моделировать ногти и сколько времени на это тратить.

Инструктор по маникюру, педикюру, подолог Ирина Геращенко отметила, что раньше мастера руководствовались нормами СанПиНа. Теперь Росстандарт вводит новые стандарты с временными рамками. По нормативам классический маникюр должен занимать 45–60 минут, аппаратный 40–70 минут, педикюр 60–90 минут.

