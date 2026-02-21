"Новости дня": скидки на консервы и красную икру ввели на рыбных рынках Москвы

На рыбных рынках "Москва – на волне" можно приобрести консервы и красную икру по специальной цене. В честь Дня защитника Отечества с 20 по 23 февраля на некоторые позиции действует скидка 10%. Те, кто хочет сделать гастрономический подарок мужчинам, могут выбрать фирменную коробку и наполнить ее по своему вкусу.

Со скидкой предлагают печень трески, кильку и шпроты, а также красную икру и консервы из мяса краба. Кроме того, 23 и 24 февраля в честь праздника для покупателей устроят дегустации вяленой продукции и скидки на нее. В Митине предложат попробовать воблу, густеру и щуку.

Подробнее – в программе "Новости дня".