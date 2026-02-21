График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 05:30

Город

"Новости дня": скидки на консервы и красную икру ввели на рыбных рынках Москвы

"Новости дня": скидки на консервы и красную икру ввели на рыбных рынках Москвы

Масленичные гуляния организовали для пациентов клиники ЭКО

Сергей Собянин рассказал о работе "Мосволонтера" за 12 лет

Строительство станций "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" началось в Москве

Высота сугробов в Москве превысила норму почти в 2 раза

"Это Москва": новые храмы

"Сити": "Лужники"

Тематическая выставка "Охота и рыболовство на Руси" открылась на ВДНХ

Температура воздуха превышает климатическую норму в столице

Москвичей и туристов пригласили на народные гулянья в честь Масленицы

На рыбных рынках "Москва – на волне" можно приобрести консервы и красную икру по специальной цене. В честь Дня защитника Отечества с 20 по 23 февраля на некоторые позиции действует скидка 10%. Те, кто хочет сделать гастрономический подарок мужчинам, могут выбрать фирменную коробку и наполнить ее по своему вкусу.

Со скидкой предлагают печень трески, кильку и шпроты, а также красную икру и консервы из мяса краба. Кроме того, 23 и 24 февраля в честь праздника для покупателей устроят дегустации вяленой продукции и скидки на нее. В Митине предложат попробовать воблу, густеру и щуку.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городедавидео

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика