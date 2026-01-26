"Новости дня": россияне смогут получить компенсацию при возврате товаров с 1 февраля

Возвращать некоторые товары станет выгоднее для россиян. Теперь за неисправный гаджет, автомобиль или другую сложную технику потребители смогут потребовать не только уже уплаченную стоимость, но и денежную компенсацию. Учитываться будет не цена покупки продукции по чеку, а ее актуальная стоимость на рынке с учетом износа и года выпуска.

Сумма будет рассчитываться в тот момент, когда продавец одобрит возврат или суд вынесет решение. Правила начнут действовать с 1 февраля.

Подробнее – в программе "Новости дня".