26 января, 01:20

Транспорт

"Новости дня": поезд "Иволга" совершил тестовый рейс из Москвы в Калугу

С Киевского вокзала в тестовый рейс до Калуги отправился поезд "Иволга". Состав без пассажиров успешно преодолел более 300 километров в режиме технической обкатки. Специалисты изучали взаимодействие инновационного поезда с существующей инфраструктурой, оценивая бесшумность, скорость, энергоэффективность и комфорт.

Испытания стали частью большого проекта по развитию Центрального транспортного узла. Планируется, что Московские диаметры продлят до соседних областных центров, включая Калужскую, Тульскую, Ивановскую и Владимирскую области. Поезда "Иволга 3.0" станут основой этого сообщения, курсируя чаще и развивая скорость до 120 километров в час.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортвидео

