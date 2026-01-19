"Новости дня": процедура принудительного выселения Ларисы Долиной началась в Хамовниках

В Хамовниках началась процедура принудительного выселения Ларисы Долиной из ее бывшей квартиры. Срок освобождения жилплощади по закону истек 19 января. К дому в Ксеньинском переулке подъехал автомобиль судебных приставов. Пока артистка отдыхает в Эмиратах и, по слухам, вернется только 20 января.

Долина продала квартиру предпринимательнице Полине Лурье. Затем певица пыталась признать сделку недействительной. Верховный суд подтвердил право собственности Лурье, но бывшая хозяйка не спешила освобождать жилье. Долина несколько раз меняла дату передачи. В итоге сторона Лурье обратилась к приставам для исполнения решения суда.

