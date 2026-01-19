Форма поиска по сайту

19 января, 12:00

Шоу-бизнес

"Новости дня": процедура принудительного выселения Ларисы Долиной началась в Хамовниках

Заседание суда по делу о разводе Джигана и Самойловой пройдет в Москве 19 января

Судебные приставы подъехали к бывшему дому Ларисы Долиной

Джиган оспорит брачный договор с Оксаной Самойловой

Пирс Филиппа Киркорова в Красногорске могут сделать общедоступным

Певец Киркоров может лишиться личного пирса возле дома в Подмосковье

Филиппа Киркорова обязали открыть доступ к пристани на Москве-реке

Личный пирс Киркорова решили сделать общественным

Личный пирс Киркорова у его особняка в Подмосковье сделают общественным

Певец Филипп Киркоров лишится личного пирса возле дома в Подмосковье

В Хамовниках началась процедура принудительного выселения Ларисы Долиной из ее бывшей квартиры. Срок освобождения жилплощади по закону истек 19 января. К дому в Ксеньинском переулке подъехал автомобиль судебных приставов. Пока артистка отдыхает в Эмиратах и, по слухам, вернется только 20 января.

Долина продала квартиру предпринимательнице Полине Лурье. Затем певица пыталась признать сделку недействительной. Верховный суд подтвердил право собственности Лурье, но бывшая хозяйка не спешила освобождать жилье. Долина несколько раз меняла дату передачи. В итоге сторона Лурье обратилась к приставам для исполнения решения суда.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
шоу-бизнес

