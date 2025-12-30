"Новости дня": москвичам напомнили, где запрещено запускать пиротехнику

Москвичам напомнили, что кидать петарды и запускать пиротехнику с балкона вблизи жилых домов и транспортных объектов запрещено.

Запуск салюта в границах города возможен только на специальных площадках. Если проигнорировать требование, то за нарушение правил пожарной безопасности накажут штрафом до 15 тысяч рублей.

Если из-за запуска фейерверка произойдет пожар или будут пострадавшие, то ответственность грозит вплоть до уголовной. Подробнее – в программе "Новости дня".