Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 17:00

Общество

"Новости дня": москвичам напомнили, где запрещено запускать пиротехнику

"Новости дня": москвичам напомнили, где запрещено запускать пиротехнику

Москвичи могут отправить посылки и поздравления бойцам СВО в павильонах "Фабрика подарков"

Телезрители Москвы 24 смогут показать новогодние елки в эфире

Михаил Мишустин исполнил мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Телеканал Москва 24 будет в прямом эфире в новогоднюю ночь

Сугробы могут вырасти до 30 сантиметров в Москве к Новому году

Новости регионов: новогоднюю световую фигуру повредили в центре Арзамаса

"Атмосфера": до 7 миллиметров осадков ожидается в Москве 30 декабря

Очередь выстроилась к подъемнику на Красной Поляне

Сергей Собянин призвал присоединиться к акции "Елка желаний"

Москвичам напомнили, что кидать петарды и запускать пиротехнику с балкона вблизи жилых домов и транспортных объектов запрещено.

Запуск салюта в границах города возможен только на специальных площадках. Если проигнорировать требование, то за нарушение правил пожарной безопасности накажут штрафом до 15 тысяч рублей.

Если из-за запуска фейерверка произойдет пожар или будут пострадавшие, то ответственность грозит вплоть до уголовной. Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществогородвидео

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика