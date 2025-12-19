"Итоги года с Владимиром Путиным" длились больше 4 часов. Много вопросов, с которыми обратились к главе государства, связаны с СВО. Президент отметил успехи бойцов на передовой и напомнил, что Россия готова к завершению конфликта.

Новых специальных военных операций не будет, если Запад перестанет обманывать РФ, отметил Путин. Он подчеркнул, что западные политические деятели создали политическую ситуацию своими руками.

Кроме того, Россия справляется со всеми вызовами, несмотря на внешнее давление и санкции. Инфраструктура развивается, а инфляция – ниже прогнозируемых 6%.

Подробнее – в программе "Новости дня".

