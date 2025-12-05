"Новости дня": новые поезда постепенно выходят на Ярославское направление

Новые поезда постепенно выходят на Ярославское направление. Это самая загруженная точка пригородного сообщения – она связывает 9 районов Москвы и 7 городов области.

К 2030 году парк пригородных поездов в эту сторону обновят полностью, а это 92 полноценных состава, в том числе "Иволга 4.0". Средний возраст вагонов сократится в 5 раз и будет составлять всего 3 года. Составы для пополнения парка транспортных депо собирают на заводе в Московской области. Оборудование для производства закупили по программе инвестиционного проекта.

Подробнее – в программе "Новости дня".