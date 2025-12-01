"Новости дня": между станциями Бирюлевской линии началась проходка левого тоннеля

Между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" будущей Бирюлевской линии метро началась проходка левого тоннеля. Максимальная глубина тоннеля составит почти 30 метров.

Сейчас на линии строятся три станции – "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". Всего ветка будет включать в себя 10 станций. С нее организуют пересадки на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую, Троицкую и Замоскворецкую линии. Запускать движение на рубиновой ветке планируют поэтапно.

Подробнее – в программе "Новости дня".