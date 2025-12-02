"Новости дня": на северо-востоке Москвы построят и реконструируют более 5 км дорог

Жителям районов Лианозово, Алтуфьевский и Бибирево станет удобнее добираться до метро, а у водителей появятся альтернативные маршруты. Для этого на северо-востоке столицы построят и реконструируют более 5 километров дорог.

Работы проведут в 2 этапа. Для начала соединят Череповеецкую улицу с Путевым проездом. На втором этапе организуют проезды во дворах. Речь идет об участке между Илимской и Стандартной улицами, Алтуфьевским шоссе и Савеловским направлением железной дороги.

Подробнее – в программе "Новости дня".