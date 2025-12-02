Форма поиска по сайту

02 декабря, 02:45

"Новости дня": на северо-востоке Москвы построят и реконструируют более 5 км дорог

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 декабря

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции провели рейд в Москве

Новый порядок расчета утильсбора на иномарки вступил в силу в России

Тематический поезд в честь 65-летия РУДН запустили в столичном метро

Собянин: началась проходка тоннеля от "Острова мечты" до "Кленового бульвара"

"Деньги 24": изменения в финансовой и экономической сфере вступили в силу в РФ с 1 декабря

Собянин: более 5 км дорог построят и реконструируют на северо-востоке Москвы

"Специальный репортаж": авто в утиль

"Это Москва. Инфраструктура": трамвайный диаметр

Жителям районов Лианозово, Алтуфьевский и Бибирево станет удобнее добираться до метро, а у водителей появятся альтернативные маршруты. Для этого на северо-востоке столицы построят и реконструируют более 5 километров дорог.

Работы проведут в 2 этапа. Для начала соединят Череповеецкую улицу с Путевым проездом. На втором этапе организуют проезды во дворах. Речь идет об участке между Илимской и Стандартной улицами, Алтуфьевским шоссе и Савеловским направлением железной дороги.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспорт

