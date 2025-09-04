"Новости дня": дан старт производству поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Дан символический старт производству поездов для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В новых составах будет по 8 вагонов, они смогут вмещать 450 пассажиров и развивать скорость более 400 километров в час. Время в пути составит чуть больше 2 часов.

В России вступили в силу новые правила расчета средней зарплаты. С сентября будет учитываться не только оклад, но и премии, надбавки и другие регулярные выплаты. Средняя зарплата используется для начислений отпускных, больничных, декретных и выходных пособий, которые тоже увеличатся.

Жителям столицы на экскурсии расскажут, как устроен новый комплекс детской больницы святого Владимира. Участникам покажут палаты нового уровня комфорта и современные операционные, а юные гости смогут принять участие в программе с яркими представлениями и призами.

