"Новости дня": специалисты приступили к реконструкции Малого Чертановского пруда

Специалисты приступили к реконструкции Малого Чертановского пруда. Чтобы привести водоем в порядок, его сначала полностью осушат, а затем очистят от ила. Также отремонтируют береговую полосу. Завершить работы планируют до конца этого года. Всего в 2025-м должны обновить почти 20 прудов.

Первый беспилотный поезд выйдет на маршрут в московском метро в конце следующего года. В этом его начнут тестировать, сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что уже осенью запустят трамвай без машиниста, следующим этапом будут поезда метро.

На Арбате в Панфиловском переулке завершили капитальный ремонт жилого дома, построенного почти 80 лет назад. Главной задачей специалистов было сохранение исторического облика здания. Для этого стены сначала расчистили, восстановили штукатурку и кирпич, обработали антисептиком. В работе использовали только отечественные материалы. Всего по программе капитального ремонта в переулках Арбата привели в порядок около 30 домов.

