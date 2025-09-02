Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 08:10

Город

"Новости дня": специалисты приступили к реконструкции Малого Чертановского пруда

"Новости дня": специалисты приступили к реконструкции Малого Чертановского пруда

Телезрители Москвы 24 прислали фото школьников, встречающих друзей после каникул

Первый сезон после благоустройства прошел в парке "Яуза"

Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с Днем знаний

Москвич с букетом поднялся до 7-го этажа на автовышке ради первой учительницы

"Московский патруль": мужчина в столице зарезал экс-супругу, жившую с другим

"Московский патруль": мотоциклист насмерть врезался в бордюр на набережной Москвы-реки

"Московский патруль": росгвардейцы обеспечили безопасность на столичных линейках

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 1 сентября

Более 30 новых школ и детских садов открыли в Москве 1 сентября

Специалисты приступили к реконструкции Малого Чертановского пруда. Чтобы привести водоем в порядок, его сначала полностью осушат, а затем очистят от ила. Также отремонтируют береговую полосу. Завершить работы планируют до конца этого года. Всего в 2025-м должны обновить почти 20 прудов.

Первый беспилотный поезд выйдет на маршрут в московском метро в конце следующего года. В этом его начнут тестировать, сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что уже осенью запустят трамвай без машиниста, следующим этапом будут поезда метро.

На Арбате в Панфиловском переулке завершили капитальный ремонт жилого дома, построенного почти 80 лет назад. Главной задачей специалистов было сохранение исторического облика здания. Для этого стены сначала расчистили, восстановили штукатурку и кирпич, обработали антисептиком. В работе использовали только отечественные материалы. Всего по программе капитального ремонта в переулках Арбата привели в порядок около 30 домов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городблагоустройствотранспортметровидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика