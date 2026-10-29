29 октября, 11:25Город
"Мой район. Место встречи": район Раменки с Григорием Антипенко
Раменки – район, где наука и искусство задают высокую планку. Актер театра и кино Григорий Антипенко, выросший на Мосфильмовской улице, в выпуске расскажет о любимом районе и вспомнит, как Воробьевы горы повлияли на его жизнь.
Москвовед расскажет, как менялись Раменки – от первых панельных домов до научной долины МГУ и инновационного кластера "Ломоносов", а также о том, как здесь развивают спортивные направления от самбо до карате.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".