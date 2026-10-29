Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 11:25

Город

"Мой район. Место встречи": район Раменки с Григорием Антипенко

"Мой район. Место встречи": район Раменки с Григорием Антипенко

Собянин: в День народного единства уличные парковки будут бесплатными

"Утро": ветер с порывами до 6 м/с ожидается в Москве 29 октября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 29 октября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве 29 октября составит 60%

"Время московское": 1998 год

"Новости дня": масштабное благоустройство завершили в районе Кунцево

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 760 мм ртутного столба 29 октября

В Детском сказочном театре 29 октября пройдет кукольный спектакль

Раменки – район, где наука и искусство задают высокую планку. Актер театра и кино Григорий Антипенко, выросший на Мосфильмовской улице, в выпуске расскажет о любимом районе и вспомнит, как Воробьевы горы повлияли на его жизнь.

Москвовед расскажет, как менялись Раменки – от первых панельных домов до научной долины МГУ и инновационного кластера "Ломоносов", а также о том, как здесь развивают спортивные направления от самбо до карате.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика