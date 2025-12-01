Форма поиска по сайту

01 декабря, 08:00

Спорт

"Мой район. Место встречи": Всероссийский день хоккея с Александром и Марией Кожевниковыми

"Мой район. Место встречи": Всероссийский день хоккея с Александром и Марией Кожевниковыми

Юные шахматисты вернулись в Москву с 14 медалями первенств Азии

Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал 1 декабря

ЦСКА и "Локомотив" одержали победы в 17-м туре РПЛ

Бесплатные тренировки по различным видам единоборств проходят в Москве

Лионель Месси побил мировой рекорд по числу голевых передач за карьеру

"Это Москва. Инфраструктура": бильярдный бум

Кикбоксинг стал одним из самых популярных видов единоборств в Москве

Российские дзюдоисты завоевали две медали в первый день турнира Большого шлема в Абу-Даби

Юная фигуристка Елена Костылева подверглась насилию со стороны матери

Всероссийский день хоккея ежегодно отмечается 1 декабря. Он посвящен самому народному виду спорта.

Легенды хоккея Александр Кожевников и Виктор Шалимов, а также актриса Мария Кожевникова вспомнят лучших игроков и триумфальные победы, расскажут о феномене "красной машины", и о том, какую роль в становлении хоккея сыграли московские клубы и ледовые арены.

В выпуске обсудят, как на сегодняшний день развивается спортивная инфраструктура в городе, какие турниры проводятся среди любительских и дворовых команд, а также как помочь ребенку реализоваться в спорте и какие возможности для этого предлагает Москва.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
спортгородвидео

