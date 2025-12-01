"Мой район. Место встречи": Всероссийский день хоккея с Александром и Марией Кожевниковыми

Всероссийский день хоккея ежегодно отмечается 1 декабря. Он посвящен самому народному виду спорта.

Легенды хоккея Александр Кожевников и Виктор Шалимов, а также актриса Мария Кожевникова вспомнят лучших игроков и триумфальные победы, расскажут о феномене "красной машины", и о том, какую роль в становлении хоккея сыграли московские клубы и ледовые арены.

В выпуске обсудят, как на сегодняшний день развивается спортивная инфраструктура в городе, какие турниры проводятся среди любительских и дворовых команд, а также как помочь ребенку реализоваться в спорте и какие возможности для этого предлагает Москва.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".