"Улицы московские": улица Казакова

В старину на месте улицы Казакова выращивали сладкий горох для государева стола. Со временем извилистая тропинка через поле стала респектабельной улицей. В 1939 году ей дали имя архитектора Матвея Казакова.

Какая мистическая легенда связана с храмом Вознесения Господня на Гороховом поле? Почему Марк Захаров не ужился в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя? Где Хоботов встречал Людочку в фильме "Покровские ворота"? И как на газовом заводе поймали опасного шпиона?

Об этом – в программе "Улицы московские".