Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 14:00

Город

"Улицы московские": улица Казакова

"Улицы московские": улица Казакова

"Москва – столица спорта": йога в арт-галерее

"Новости дня": схема движения транспорта изменится в нескольких округах Москвы

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 3 балла утром 5 октября

"Утро": атмосферное давление 5 октября в Москве составит 745 мм ртутного столба

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 56% 5 октября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 5 октября

Каток в ледовом дворце "Крылатское" вновь открылся для посетителей

"Утро": до 14 градусов прогреется воздух в Москве 5 октября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 745 мм ртутного столба 5 октября

В старину на месте улицы Казакова выращивали сладкий горох для государева стола. Со временем извилистая тропинка через поле стала респектабельной улицей. В 1939 году ей дали имя архитектора Матвея Казакова.

Какая мистическая легенда связана с храмом Вознесения Господня на Гороховом поле? Почему Марк Захаров не ужился в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя? Где Хоботов встречал Людочку в фильме "Покровские ворота"? И как на газовом заводе поймали опасного шпиона?

Об этом – в программе "Улицы московские".

Читайте также
Программа: Улицы московские
городвидео

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика