"Улицы московские": Волочаевская улица

Волочаевская улица – это место десятилетиями считалась типичным пролетарским районом Москвы. В окрестностях находились крупнейшие предприятия города. Поэтому Волочаевская прославилась как "улица передовиков", причем не только производства.

Почему этот квартал стал местом притяжения для фанатов певца Жени Белоусова? Во сколько лет дебютировала на сцене уроженка улицы актриса Лариса Голубкина? Как на Волочаевской строили 5-этажный дом для съемок фильма?

Об этом – в программе "Улицы московские".