29 апреля, 12:45Культура
"Профессия – режиссер": Алексей Франдетти
Алексей Франдетти является одной из ключевых фигур российской театральной сцены. Талантливый деятель искусств проявил себя как режиссер, постановщик спектаклей, педагог и актер.
Многие специалисты отмечают работоспособность режиссера, умение вести параллельно несколько проектов и при этом сдавать работу в срок. Продолжатель традиций Константина Станиславского неизменно радует публику яркими проектами.
Подробнее – в программе "Профессия – режиссер".