"Профессия – режиссер": Алексей Франдетти

Алексей Франдетти является одной из ключевых фигур российской театральной сцены. Талантливый деятель искусств проявил себя как режиссер, постановщик спектаклей, педагог и актер.

Многие специалисты отмечают работоспособность режиссера, умение вести параллельно несколько проектов и при этом сдавать работу в срок. Продолжатель традиций Константина Станиславского неизменно радует публику яркими проектами.

Подробнее – в программе "Профессия – режиссер".