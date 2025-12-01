"Моя Москва": Эдуард Флеров. Часть 2

Актер Эдуард Флеров пришел в профессию не сразу. После школы в Красноярске он работал разнорабочим, токарем, учился в политехе и в 19 лет стал отцом. Затем он решил круто изменить жизнь, уехал в Петербург учиться на артиста, а настоящий успех нашел уже в Москве, куда перебрался в начале 2000-х.

Во время прогулки по Пресненскому району актер вспомнит, как начиналась и закончилась одна из его историй любви, расскажет о подработке Дедом Морозом, из-за которой его боялись дети, и покажет зрителям знаковые места своей Москвы.

