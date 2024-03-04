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Новости

04 марта, 11:00

Культура

"Моя Москва": Лариса Лужина. Часть 1

"Моя Москва": Лариса Лужина. Часть 1

"Раскрывая тайны звезд": Лариса Лужина

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Лариса Лужина – актриса, сыгравшая около ста ролей в кино и покорившая зрителей своими невероятным обаянием и удивительной солнечной улыбкой. Все самые важные события ее жизни происходили в Москве.

Прогуливаясь по любимым местам в Тверском районе столицы, Лариса Анатольевна расскажет, благодаря кому осталась в столице, как познакомилась с Евгением Евтушенко, где находится ее любимый храм. Какая она – Москва Ларисы Лужиной?

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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