08 августа, 18:10

Транспорт

"Мой район. Новости": движение по транспортной развязке открыли у метро "Корниловская"

Движение по транспортной развязке открыли у станции метро "Корниловская". Теперь у водителей есть прямой проезд с Калужского шоссе к станциям "Корниловская" и "Тютчевская" Троицкой линии метрополитена.

Как подсчитали эксперты, время в пути сократится с 20 до 5 минут. Кроме того, снизится нагрузка на участке улицы Адмирала Корнилова от Калужского шоссе в сторону области.

Всего в ТиНАО до конца 2027 года планируют построить и реконструировать порядка 500 километров дорог. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

