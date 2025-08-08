08 августа, 18:10Транспорт
"Мой район. Новости": движение по транспортной развязке открыли у метро "Корниловская"
Движение по транспортной развязке открыли у станции метро "Корниловская". Теперь у водителей есть прямой проезд с Калужского шоссе к станциям "Корниловская" и "Тютчевская" Троицкой линии метрополитена.
Как подсчитали эксперты, время в пути сократится с 20 до 5 минут. Кроме того, снизится нагрузка на участке улицы Адмирала Корнилова от Калужского шоссе в сторону области.
Всего в ТиНАО до конца 2027 года планируют построить и реконструировать порядка 500 километров дорог. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".