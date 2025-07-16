Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 00:00

Город

"Мой район. Новости": Волгоградский проспект станет намного зеленее

"Мой район. Новости": Волгоградский проспект станет намного зеленее

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июля

Спасатель сделал предложение своей девушке с автолестницы

Новую желтую сплошную линию нанесли на Чагинской улице в Люблине

Организаторы "Театрального бульвара" сообщили о возможных изменениях из-за погоды

Собянин рассказал, как преобразится Волгоградский проспект после благоустройства

Гидрометцентр РФ предупредил о второй волне непогоды в столичном регионе 15 июля

"Это Москва. Туризм": топ-3 открытых бассейнов города

Юные москвичи проголосовали за имена крольчат на городской ферме ВДНХ

Гидрометцентр предупредил о возможном возвращении непогоды в Москву

Волгоградский проспект в Москве станет намного зеленее. Вдоль всей магистрали планируется высадить более тысячи деревьев. Также здесь появятся островки с хвойными растениями, которые будут радовать жителей круглый год.

В целом работы охватывают участок от Садового кольца до МКАД. Здесь появятся новые остановки и зоны отдыха. Также обновят и площадку для выгула собак, которая находится в районе дома 187/16 на Волгоградском проспекте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
городблагоустройствовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика