"Мой район. Новости": Волгоградский проспект станет намного зеленее

Волгоградский проспект в Москве станет намного зеленее. Вдоль всей магистрали планируется высадить более тысячи деревьев. Также здесь появятся островки с хвойными растениями, которые будут радовать жителей круглый год.

В целом работы охватывают участок от Садового кольца до МКАД. Здесь появятся новые остановки и зоны отдыха. Также обновят и площадку для выгула собак, которая находится в районе дома 187/16 на Волгоградском проспекте.

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