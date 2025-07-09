В парке "Ходынское поле" появилась искусственная волна

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Искусственная волна появилась в парке "Ходынское поле", передает портал мэра и правительства столицы.

Сооружение доступно для посетителей старше 8 лет, нужны лишь купальник или плавки, пляжная обувь и полотенце. Занятия платные, в них входят услуги тренера, прокат оборудования и гидрокостюм.

Граждане могут посетить как индивидуальные, так и групповые занятия. Специальной подготовки не потребуется. Для детей предусмотрены отдельные тарифы. В зависимости от веса и возраста гостя силу напора воды можно отрегулировать.

Каждое занятие длится 60 минут, за это время гости могут научиться стоять на доске и ловить баланс на серфе. Уточняется, что катание на волне укрепляет все группы мышц, а также развивает гибкость и выносливость.

Билеты можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что за первые недели текущего лета бассейны под открытым небом на фестивальных площадках "Московских сезонов" и в парках города посетили около 30 тысяч человек. При этом на 19 площадках горожане могут посетить сразу два бассейна: с большой чашей глубиной 1,4 метра и малой в 0,6 метра.

