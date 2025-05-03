Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 16:45

Транспорт

"Мой район. Новости": участок МЦД-4 временно закроют на майских выходных

"Мой район. Новости": участок МЦД-4 временно закроют на майских выходных

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На магистралях Москвы установят станции быстрой зарядки для электрокаров

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В центре Москвы 3 мая временно ограничат движение и парковку

На майских праздниках часть станций Калужского направления МЦД-4 будет временно закрыта. Так, 3 и 4 мая поезда не будут останавливаться на станциях до Очаково, а в другие дни – до Мещерской, Солнечной и Матвеевской. Интервалы на участке от Поклонной до Площади трех вокзалов увеличат до часа.

Изменения необходимы для скорейшего открытия обновленной станции Железнодорожная. Кроме того, движение общественного транспорта в центре и на Юго-Востоке скорректируют из-за праздничных мероприятий.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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