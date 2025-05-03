"Мой район. Новости": участок МЦД-4 временно закроют на майских выходных

На майских праздниках часть станций Калужского направления МЦД-4 будет временно закрыта. Так, 3 и 4 мая поезда не будут останавливаться на станциях до Очаково, а в другие дни – до Мещерской, Солнечной и Матвеевской. Интервалы на участке от Поклонной до Площади трех вокзалов увеличат до часа.

Изменения необходимы для скорейшего открытия обновленной станции Железнодорожная. Кроме того, движение общественного транспорта в центре и на Юго-Востоке скорректируют из-за праздничных мероприятий.

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