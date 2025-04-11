"Мой район. Новости": в центре Москвы можно припарковаться бесплатно

В Москве расширяют зону платной парковки с динамическим тарифом. Новая система расчета уже действует на площади Тверская Застава, улице Ильинке, Новой Площади, Никитском переулке и Рождественском бульваре. Благодаря ей стоимость парковки зависит от количества свободных мест и может снижаться до нуля.

По словам москвичей, в некоторые часы удается припарковаться в центре бесплатно и сэкономить несколько тысяч рублей в месяц. Такой подход делает использование личного автомобиля в городе более рациональным.

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