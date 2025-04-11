11 апреля, 16:00Транспорт
"Мой район. Новости": в центре Москвы можно припарковаться бесплатно
В Москве расширяют зону платной парковки с динамическим тарифом. Новая система расчета уже действует на площади Тверская Застава, улице Ильинке, Новой Площади, Никитском переулке и Рождественском бульваре. Благодаря ей стоимость парковки зависит от количества свободных мест и может снижаться до нуля.
По словам москвичей, в некоторые часы удается припарковаться в центре бесплатно и сэкономить несколько тысяч рублей в месяц. Такой подход делает использование личного автомобиля в городе более рациональным.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".