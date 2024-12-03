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03 декабря, 11:00

Общество

"Мой район. Новости": в российские детсады хотят вернуть режим "пятидневка"

"Мой район. Новости": в российские детсады хотят вернуть режим "пятидневка"

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В российские детские сады хотят вернуть режим "пятидневка". Раньше подобная форма дошкольного образования была популярна у родителей, которые работают вахтой или не успевают забирать ребенка из сада по вечерам.

С развитием рабочих специальностей и большим количеством вакансий на производствах предложение снова становится актуальным. Так, по результатам опроса, в котором приняли участие более двух тысяч россиян, 68% отметили, что готовы перейти на вахтовый график работы при введении такого режима. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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