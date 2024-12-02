"Мой район. Новости": новый путепровод соединил Северный и Северо-Восточный округа

Новый путепровод рядом со станцией "Бескудниково" связал в столице Северный и Северо-Восточный округа. Теперь водителям не нужно делать петлю порядка 9 километров, чтобы попасть в соседний район. Перепробег сократился в 3 раза.

Кроме того, благодаря новому путепроводу снизилась нагрузка на прилегающие участки МКАД и Московского скоростного диаметра.

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