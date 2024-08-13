"Мой район. Новости": специалисты почти закончили строительство моста через реку Битца

Работы на южном направлении Московского скоростного диаметра приближаются к завершению. Специалисты почти закончили строительство моста через реку Битца. В будущем он станет ключевой частью МСД и соединит магистраль с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Сооружение позволит водителям выехать с МСД на Симферопольское шоссе и не использовать при этом МКАД. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

