Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

13 августа, 07:55

Город

"Мой район. Новости": специалисты почти закончили строительство моста через реку Битца

"Мой район. Новости": специалисты почти закончили строительство моста через реку Битца

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Работы на южном направлении Московского скоростного диаметра приближаются к завершению. Специалисты почти закончили строительство моста через реку Битца. В будущем он станет ключевой частью МСД и соединит магистраль с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Сооружение позволит водителям выехать с МСД на Симферопольское шоссе и не использовать при этом МКАД. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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