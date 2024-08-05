"Мой район. Новости": купить арбузы и дыни на московских развалах можно будет до 1 октября

В Москве начинают работу бахчевые развалы. В этом году их количество увеличили до 250. До 1 октября во всех округах города жители столичного региона смогут купить спелые арбузы и дыни. Так, в павильон на Азовской улице завезли товар из Астраханской и Волгоградской областей, а также Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского края.

Эксперты советуют выбирать плоды без вмятин, трещин и пересохшего хвостика. Подробнее – в программе "Мой район".

