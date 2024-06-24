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24 июня, 10:15

Транспорт

"Мой район. Новости": станцию метро "Новаторская" запустят осенью 2024 года

"Мой район. Новости": станцию метро "Новаторская" запустят осенью 2024 года

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Станция метро "Новаторская" Троицкой линии откроется в начале осени 2024 года. С нее пассажиры смогут пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии, что позволит им существенно сократить время в пути.

Тем временем на финальном этапе строительства находятся еще три станции Троицкой линии: "Университет Дружбы народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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