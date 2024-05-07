Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 18:30

Транспорт

"Мой район. Новости": 20 поездов "Иволга 4.0" выйдут на линии МЦД до конца 2024 года

"Мой район. Новости": 20 поездов "Иволга 4.0" выйдут на линии МЦД до конца 2024 года

Мотосезон стартует в Москве 11 мая

Пассажиры авиакомпании NordStar купили билеты в Сочи на несуществующие рейсы

ЦОДД рекомендовал москвичам выезжать в область 9 или 10 мая

Новости часа: два корпуса на 486 квартир введут в эксплуатацию в Щукине в 2025 году

Новые поезда начнут курсировать на МЦД до конца 2024 года

Новости часа: Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ

Новости часа: Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Два сайта-агрегатора продавали россиянам билеты на несуществующие рейсы

Новости часа: Владимир Путин вступил в должность президента РФ

До конца 2024 года на линии Московского центрального диаметра выйдут два десятка поездов "Иволга 4.0". Их собирают в Твери.

От своих предшественников вагоны отличаются повышенной вместимостью и наличием дополнительных дверей. Внутри вагонов сделали зарядки для гаджетов трех типов, Wi-Fi, информационное табло, также есть отдельная зона для велосипедов и колясок.

Поезда "Иволга 4.0" развивают скорость до 160 километров в час. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика