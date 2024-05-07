07 мая, 18:30Транспорт
"Мой район. Новости": 20 поездов "Иволга 4.0" выйдут на линии МЦД до конца 2024 года
До конца 2024 года на линии Московского центрального диаметра выйдут два десятка поездов "Иволга 4.0". Их собирают в Твери.
От своих предшественников вагоны отличаются повышенной вместимостью и наличием дополнительных дверей. Внутри вагонов сделали зарядки для гаджетов трех типов, Wi-Fi, информационное табло, также есть отдельная зона для велосипедов и колясок.
Поезда "Иволга 4.0" развивают скорость до 160 километров в час. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".