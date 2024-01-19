19 января, 17:45Общество
"Мой район. Новости": обновленный корпус ГКБ № 52 принял первых пациентов
В районе Щукино обновленный лечебный корпус больницы № 52 принял первых пациентов. В здании недавно завершилась реконструкция.
Теперь там применяются инновационные схемы терапии и самые оптимальные варианты лечения. Кроме того, в медучреждении открылись центры гематологии и ревматологии, заработал дневной стационар и молекулярно-генетическая лаборатория.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости