"Мой район. Новости": обновленный корпус ГКБ № 52 принял первых пациентов

В районе Щукино обновленный лечебный корпус больницы № 52 принял первых пациентов. В здании недавно завершилась реконструкция.

Теперь там применяются инновационные схемы терапии и самые оптимальные варианты лечения. Кроме того, в медучреждении открылись центры гематологии и ревматологии, заработал дневной стационар и молекулярно-генетическая лаборатория.

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