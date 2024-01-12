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12 января, 20:00

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"Мой район. Новости": Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

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В столице в новое жилье переехали уже 150 тысяч москвичей. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья.

В районе Коньково в программу реновации входит 41 жилой дом, где проживает свыше 12,5 тысячи человек. В одной из новостроек в этом столичном районе сделали 418 квартир с улучшенной отделкой, есть подземный паркинг, а во дворе появились современные детские и спортивные площадки.

В ближайшие два года вводить в эксплуатацию новое жилье в Москве планируют еще быстрее. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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