"Мой район. Новости": Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

В столице в новое жилье переехали уже 150 тысяч москвичей. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья.

В районе Коньково в программу реновации входит 41 жилой дом, где проживает свыше 12,5 тысячи человек. В одной из новостроек в этом столичном районе сделали 418 квартир с улучшенной отделкой, есть подземный паркинг, а во дворе появились современные детские и спортивные площадки.

В ближайшие два года вводить в эксплуатацию новое жилье в Москве планируют еще быстрее. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".