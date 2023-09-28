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28 сентября, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": сезон клещей

"Жизнь в большом городе": сезон клещей

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Роспотребнадзор предупредил о второй осенней волне активности клещей. Она продлится до конца октября.

Каждый год к медикам с укусами клещей обращаются около полумиллиона россиян. Как известно, паразиты являются переносчиками нескольких опасных заболеваний.

Как уберечь себя, своих родных и домашних питомцев? Что делать, если клещ все-таки укусил? И какие меры предосторожности принимает город, чтобы свести к минимуму число пострадавших? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
обществовидеоЕвгения Мирошкина
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