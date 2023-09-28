"Жизнь в большом городе": сезон клещей

Роспотребнадзор предупредил о второй осенней волне активности клещей. Она продлится до конца октября.

Каждый год к медикам с укусами клещей обращаются около полумиллиона россиян. Как известно, паразиты являются переносчиками нескольких опасных заболеваний.

Как уберечь себя, своих родных и домашних питомцев? Что делать, если клещ все-таки укусил? И какие меры предосторожности принимает город, чтобы свести к минимуму число пострадавших? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".