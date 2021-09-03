"Жизнь в большом городе": одноразовая посуда

В России хотят запретить 28 видов одноразовой упаковки и товаров. В первую очередь – цветную пластиковую посуду, ватные палочки и коктейльные трубочки. Такое предложение внесло Минприроды.

Насколько охотно москвичи отказываются от пластика? Для кого это может стать проблемой? И есть ли альтернатива товарам, которые могут подпасть под запрет? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".