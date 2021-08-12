"Жизнь в большом городе": рабочая неделя

Пандемия заставила компании по всему миру пересмотреть режим работы. Выяснилось, чтобы эффективно выполнять задачи, совсем необязательно находиться в офисе с 09:00 до 18:00, пять дней в неделю.

Вот и в России снова все активнее заговорили о возможном переходе на четырехдневку. Насколько это реально, ведь мнения людей разделились примерно поровну? Как подобное решение может повлиять на рынок труда? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".