"Жизнь в большом городе": московские водители

Число аварий на российских дорогах за прошлый год снизилось на 11%. Это официальная статистика. Пострадавших тоже стало меньше.

Однако все же каждое громкое ДТП заставляет общественность вновь и вновь говорить о лихачах на дорогах, об отсутствии культуры вождения и регулярном несоблюдении правил дорожного движения.

Что делается в Москве, чтобы и пешеходы, и водители чувствовали себя в безопасности? Какие изменения скоро произойдут в процедуре получения водительских прав? И кто опаснее за рулем: вчерашние выпускники автошкол или те, кто уже считает себя опытным автомобилистом? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".