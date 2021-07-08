"Жизнь в большом городе": общественный транспорт

За последние 10 лет время в пути от МКАД до центра столицы сократилось в среднем на 12 минут. В городе открывают новые станции метро, строят выделенные полосы, запускают дополнительные маршруты наземного транспорта.

Работы по строительству транспортных объектов не тормозят даже в пандемию коронавируса, но в то же время именно на транспорте сейчас самый жесткий в городе контроль масочного режима.

Насколько пассажиры дисциплинированны, а автобусы точны в расписании? И наступит ли день, когда общественный транспорт станет окончательно комфортнее и выгоднее личного автомобиля? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".