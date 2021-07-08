"Жизнь в большом городе": общественный транспорт

08 июля, 19:00
За последние 10 лет время в пути от МКАД до центра столицы сократилось в среднем на 12 минут. В городе открывают новые станции метро, строят выделенные полосы, запускают дополнительные маршруты наземного транспорта.
Работы по строительству транспортных объектов не тормозят даже в пандемию коронавируса, но в то же время именно на транспорте сейчас самый жесткий в городе контроль масочного режима.
Насколько пассажиры дисциплинированны, а автобусы точны в расписании? И наступит ли день, когда общественный транспорт станет окончательно комфортнее и выгоднее личного автомобиля? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: