"Жизнь в большом городе": "загородная недвижимость"

10-дневные выходные многие москвичи решили провести за пределами МКАД. Это сразу напомнило прошлогоднюю тенденцию, когда в столице и в целом по России резко вырос спрос на покупку и строительство частных домов.

В условиях жестких ограничений люди покидали крупные города, чтобы жить и работать удаленно, зато на свежем воздухе. А чего ждать в этом сезоне? Сохранится ли тренд на загородную недвижимость? Кто из москвичей всерьез рассматривает возможность переезда из квартиры в собственный дом? И насколько это оправдано с точки зрения денег и комфорта? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".