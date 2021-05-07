В Москве вырос спрос на услуги шашлычников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Среди москвичей резко вырос спрос на шашлычников. За год услуги таких специалистов стали популярнее на 425%. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Avito Услуги".

Длинные майские выходные для горожан стали еще одним поводом устроить себе и своим близким праздник, центром и шеф-поваром которого готов стать шашлычник. Количество таких специалистов выросло на 75% в сравнении с прошлым годом, а спрос на их услуги увеличился в 5 раз.

Помимо популярного шашлыка, повара также предлагают услуги по приготовлению плова, ухи и других блюд, которые принято готовить с помощью гриля и углей.

Чаще всего услугой шашлычников пользуются жители Красноярска, Москвы и Краснодара.

Также растет и интерес к обустройству дачных участков, возведению печей, мангалов, целых беседок и бань. За последний год спрос на услуги по строительству кулинарных зон для шашлыков вырос в столице более чем в два раза. Тем временем за последнюю неделю спрос на строительство барбекю-комплексов вырос на 44%.

Ранее специалисты рассказали, как приготовить самый вкусный шашлык. Шеф-повар Павел Федотов для шашлыка рекомендовал брать свинину, потому что она максимально доступна и не имеет специфического вкуса, как, например, баранина.