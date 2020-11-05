"Жизнь в большом городе": "электронная жизнь"

В Москве все чаще прибегают к цифровой помощи для борьбы с коронавирусом. В частности, билеты на культурные мероприятия теперь можно приобрести только онлайн.

Плюс к этому была введена система чекинов для развлекательных ночных заведений города. Да и жителям столице все чаще рекомендуют использовать электронные услуги, чтобы лишний раз не появляться в общественных местах.

Но насколько это удобно? Как москвичи реагируют на цифровые нововведения? И реально ли сегодня все проблемы решить онлайн? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".