Участников вебинаров "НКО Лаб" научат использовать IT-технологии в благотворительности

07:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ноябре онлайн-мероприятия образовательного проекта "НКО Лаб" будут посвящены использованию информационных технологий в благотворительной практике. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что участников научат использовать современные цифровые решения, также им расскажут об организации дистанционной работы и о том, как можно автоматизировать взаимодействие НКО с подопечными и партнерами.
11 ноября состоится вебинар "Информационные технологии в коммуникациях команды социального проекта". 12 ноября запланирован вебинар "НКО и CRM. Постановка задач и выбор системы". 18 ноября пройдет вебинар "Применение мессенджеров для НКО при создании чат-ботов". 25 ноября запланирован вебинар "Как правильно выбрать программу для ведения бухгалтерского учета в небольших НКО".
Все перечисленные вебинары будут начинаться в 14:00. Посмотреть расписание и зарегистрироваться на мероприятия можно на портале "Душевная Москва".
Ранее москвичам предложили стать интеллектуальными волонтерами, чтобы помогать социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Частью волонтерского движения могут стать программисты, дизайнеры, педагоги, журналисты, психологи, маркетологи и другие специалисты.
Веб-дизайнеры могут создать или улучшить сайт НКО, юристы – помочь с оформлением документов, журналисты и SMM-менеджеры – с продвижением соцпроекта, а психологи и педагоги – работать напрямую с подопечными благотворительных фондов.
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