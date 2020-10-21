В Москве еще одну строительную услугу переведут в онлайн-формат до конца года

13:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
До конца 2020 года застройщики в Москве получат возможность заключать допсоглашения к договорам о подключении к инженерным сетям в онлайн-формате. Об этом сообщает "Интерфакс. Недвижимость" со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.
По словам руководителя ведомства, на данный момент в столице дистанционно можно получить 22 услуги в строительной сфере, а также 19 услуг ресурсоснабжающих организаций.
"Но работа в этом направлении продолжается", – заявил Левкин.
Также глава департамента рассказал, что с декабря 2018 года застройщики подали более 14 тысяч онлайн-заявок на получение технических условий, заключение договоров и выдачу актов о технологическом присоединении объекта к сетям.
Также он напомнил, что в столице популярностью пользуются калькулятор процедур и личный кабинет застройщика.
Ранее на портале mos.ru появилась функция по оформлению онлайн-документов для подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод ГУП "Мосводосток". В электронном виде можно заключить договор о подключении объектов к системе водоотведения и оформить акт о технологическом присоединении.
Реставрация фасада кинотеатра "Художественный" завершилась в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: