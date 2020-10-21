В Москве еще одну строительную услугу переведут в онлайн-формат до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца 2020 года застройщики в Москве получат возможность заключать допсоглашения к договорам о подключении к инженерным сетям в онлайн-формате. Об этом сообщает "Интерфакс. Недвижимость" со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По словам руководителя ведомства, на данный момент в столице дистанционно можно получить 22 услуги в строительной сфере, а также 19 услуг ресурсоснабжающих организаций.

"Но работа в этом направлении продолжается", – заявил Левкин.

Также глава департамента рассказал, что с декабря 2018 года застройщики подали более 14 тысяч онлайн-заявок на получение технических условий, заключение договоров и выдачу актов о технологическом присоединении объекта к сетям.

Также он напомнил, что в столице популярностью пользуются калькулятор процедур и личный кабинет застройщика.

Ранее на портале mos.ru появилась функция по оформлению онлайн-документов для подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод ГУП "Мосводосток". В электронном виде можно заключить договор о подключении объектов к системе водоотведения и оформить акт о технологическом присоединении.