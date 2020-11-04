ГИБДД в Подмосковье организовала предварительную запись по телефону

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Из-за сбоя в работе портала Госуслуг ГИБДД Подмосковья организовала предварительную запись по телефону, сообщается на сайте ведомства.

"Из-за неполадок на портале прием граждан для предоставления услуг по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений организован в регистрационно-экзаменационных подразделениях Московской области с использованием предварительной записи по телефону", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что в подмосковных подразделениях ГИБДД прием ведется со вторника по субботу. На официальном сайте ведомства: гибдд.рф можно ознакомиться с адресами подразделений и номерами контактных телефонов.

Ранее сообщалось, что в Москве начнут работать камеры, которые будут фиксировать использование водителем телефона за рулем, а также непристегнутый ремень безопасности во время движения. Как отмечается, в столице заработают восемь таких камер. В тестовом режиме камеры начали работать в феврале этого года. За непристегнутый ремень водителю грозит штраф 1000 рублей, а за телефон – 1500.