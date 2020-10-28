Московских водителей штрафуют за парковку на опавших листьях

Московских водителей начали штрафовать за парковку на опавших листьях как за парковку на газоне. Энтузиасты сообщают об автовладельцах, оставляющих машины на листве, передает Москва 24.

Активисты загружают фото в специальное приложение, чтобы якобы помочь столице. При этом они еще и получают бонусные баллы.

Водитель Игорь Кудинов уже собрал целый фотоальбом для своей иномарки, где один снимок обходится в пять тысяч рублей. Несколько лет подряд осенью ему приходят штрафы за парковку на газоне около дома. Однако, по словам мужчины, никакого газона там нет и никогда не было.

"Занимать чье-то пространство парковочное, на которое люди приезжают после работы, я просто-напросто по этическим соображениям не хочу. Здесь он стоит и никому не мешает. Ни проезду спецтехники, ни другим коммунальным службам. Не нарушает в общем-то никаких законов, в том числе о зеленых насаждениях", – рассказал Кудинов.

Как заявил главный специалист пресс-службы Московской административной дорожной инспекции Артем Худяков, под зелеными насаждениями подразумеваются не только газоны, но также и древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного или искусственного происхождения. К ним относятся городские леса, скверы, парки, цветники.

В ситуации начал разбираться суд, который постановил, что Кудинов ничего не нарушил. В итоге каждый из подобных штрафов за парковку аннулировали.

Уточняется, что в том случае, если листья приняли за газон, штраф можно оспорить на сайте.

Ранее в Дептрансе рассказали о нарушениях ПДД среди водителей такси. К самым популярным отнесли несоблюдение разметки и превышение скорости.