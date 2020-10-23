В Дептрансе рассказали о нарушениях ПДД среди водителей такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водители такси в Москве нарушили правила дорожного движения более 411 тысяч раз в сентябре 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Самые популярные нарушения – это несоблюдение разметки и превышение скорости. Следом идет движение по выделенной полосе в неположенном месте и нарушение правил остановки и стоянки", – уточнили в ведомстве.

Зафиксированные нарушения передают агрегаторам такси. В Дептрансе отметили, что такая мера позволяет вести профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Два дня назад в пресс-службе ведомства объявили, что специализированные автомобили-парконы начали фиксировать такие нарушения, как объезд потока по обочине. Штраф за него составляет 1,5 тысячи рублей. Сейчас видеофиксация ведется только на МКАД.

