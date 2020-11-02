Эксперты назвали самые неудачные модели подержанных авто на рынке РФ

Фото: depositphotos/Tadeas

Эксперты определили пять моделей машин, от которых лучше отказаться, выбирая подержанное авто. Об этом сообщает "Автовзгляд".

Специалисты обратили внимание на низкую стоимость Chery Amulet, однако авто получило плохую оценку за качество кузова, что угрожает безопасности водителя и пассажиров. Также в рейтинг вошли первые поколения Daewoo Nexia – они "отличились" возрастом и высоким риском возникновения коррозии на кузовной части.

Из-за высокой стоимости обслуживания в топе оказались Mazda RX-8 и Mercedes-Benz G-Class ("Гелендваген". – Прим. ред.). На последней строчке антирейтинга расположился Range Rover третьего поколения. Его также отличает дороговизна деталей.

Ранее эксперты рассказали, как подготовить свое авто к зимнему сезону. Специалисты объяснили, когда лучше менять шины и что обязательно должно быть в багажнике у автолюбителя.