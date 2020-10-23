Московские отделы ГИБДД будут регистрировать машины без выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из-за трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по оформлению автомобилей регистрационные подразделения ГИБДД столицы начнут работать без выходных, сообщается на сайте Госавтоинспекции.

"Управление ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве информирует о переходе регистрационных подразделений на график приема граждан без выходных. Пролонгированный график приема населения в столичной Госавтоинспекции организован из-за трудностей, связанных с подачей заявлений в электронном виде", – говорится в сообщении.

Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин поддержал предложение снизить возраст, с которого можно управлять машиной, до 16 лет. По его словам, именно из-за отсутствия опыта не дают управлять автомобилем с 12–13 лет. Он добавил, что благодаря современным технологиям, которые встроены в машины, можно компенсировать нехватку опыта у начинающих водителей.