Эксперты объяснили, как правильно подготовить автомобиль к зиме

В департаменте транспорта призвали столичных автолюбителей сменить резину. Наступают холода, скоро на улицах появится снег, а значит, пора готовить свою машину к зиме. Рассказываем, на какие моменты обратить внимание в первую очередь и что должно лежать в автомобиле на всякий случай.



Шипы или липучки?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Производители шин рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура не поднимается выше пяти градусов, рассказал Москве 24 автоэксперт Андрей Ломанов.





Андрей Ломанов автоэксперт Летняя резиновая смесь при таких условиях уже не работает, не обеспечивает сцепных качеств с асфальтом. Фактически по дороге едет пластмасса. Так что время менять резину уже пришло.

"Я был в шиномонтажной мастерской, люди там уже загружены по полной. Поэтому лучше заранее записаться, чтобы не стоять в очередях, и приехать к назначенному времени", – добавил он.

Выбор комплекта зимней резины зависит от того, где вы чаще всего используете свой автомобиль, говорит эксперт.

"Очень часто люди используют шипованные шины там, где это невозможно. Скажем, крупные города или довольно теплые регионы нашей страны. Шипы там вообще не нужны. И обратная ошибка, когда автолюбители, которые живут в сложных метеорологических условиях, используют липучки. Там на дорогах очень часто образуется гололед, а гололед и липучки – понятия не совсем совместимые", – объясняет специалист.



А с аккумулятором что?

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев отметил, что в среднем аккумулятор способен отработать в машине 4–5 лет. Однако это не значит, что за указанный срок он не нуждается в обслуживании.





Николай Матвеев зампред Всероссийского общества автомобилистов Зимой аккумулятор нужно держать в более заряженном состоянии. Если пару недель в холода не поездить на машине, он может тебя подвести, машина просто не заведется.

"Если постоянно ездить на короткие дистанции, аккумулятор нуждается в более частой подзарядке. А если на дальние расстояния, он сам в процессе подзаряжается от генератора, поэтому самому его нужно будет заряжать реже", – рассказал Матвеев Москве 24.



Масло менять?

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Среди автомобилистов есть мнение, что в мороз мотор будет работать лучше, если масло в нем будет жиже. Сторонники говорят, что это помогает экономить ресурс деталей при пуске холодного двигателя. Ломанов считает, что в таком подходе есть толк, когда вы являетесь владельцем подержанного автомобиля.





Андрей Ломанов автоэксперт Если это очень старый движок, изношенная машина, в этом есть резон при эксплуатации в очень холодных условиях. Да, у современных масел разная вязкость, но, помимо этого, у них существует еще масса параметров. То есть показатель, условно говоря, 5W-40 – еще не показатель, что оно будет идеально крутить мотор зимой.

"Я все же рекомендую пользоваться только теми маслами, которые советует непосредственно производитель автомобиля", – добавил эксперт.



Что еще учесть?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Чтобы в непогоду не было проблем с видимостью, перед зимой необходимо поменять дворники, указывает Матвеев.

"Кроме того, важно проверить свет, а также рулевую и тормозную систему. От этого зависит безопасность дорожного движения", – подчеркнул зампред Всероссийского общества автомобилистов.

В багажнике у каждого автолюбителя обязательно должен быть комплект запасных лампочек, советует Ломанов. Зимой фары горят практически постоянно, и риск, что одна из них погаснет, существенно выше. Поменять лампочку, как правило, можно самостоятельно, без помощи сервиса.

Также на зиму лучше запастись пускозарядным устройством, чтобы запустить мотор, если подсел аккумулятор. Сейчас их можно найти за не очень большую цену. Кроме того, обязательно возите с собой резервную банку незамерзайки, а на случай поломки положите в багажник теплые вещи, резюмировал Ломанов.